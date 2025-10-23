نادي الأسير: الاحتلال يواصل سياسة الإبادة بحق المعتقلين الفلسطينيين

وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، في تصعيد خطير لسياسات التنكيل داخل السجون.