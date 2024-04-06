سوريا.. "داعش" يقطع طريقاً حيوياً ويهاجم قريتين في دير الزور

وأوضح المرصد على موقع الإلكتروني، أن التنظيم باغت قوات النظام السوري ومسلحين موالين لها في مناطق مأهولة بالسكان عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة ودير الزور، وتمكن من تثبيت نقاط له على طريق دير الزور الرقة الحيوي ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف ديرالزور الغربي.