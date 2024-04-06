سوريا.. "داعش" يقطع طريقاً حيوياً ويهاجم قريتين في دير الزور

قطع تنظيم "داعش" الإرهابي طريقًا حيويًا، وهاجم قريتين في بادية دير الزور بشرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).
وأوضح المرصد على موقع الإلكتروني، أن التنظيم باغت قوات النظام السوري ومسلحين موالين لها في مناطق مأهولة بالسكان عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة ودير الزور، وتمكن من تثبيت نقاط له على طريق دير الزور الرقة الحيوي ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف ديرالزور الغربي.
وأضاف أن عناصر التنظيم تمركزوا في محيط قريتي القصبي والبويطية وسط مصير مجهول يلاحق عناصر قوات النظام والمسلحين والمتعاونين معها في النقاط، التي هاجمها التنظيم.
وأشار إلى خروج تعزيزات عسكرية من مدينة دير الزور باتجاه ناحية معدان لتعزيز النقاط وفتح الطريق الذي أغلقه التنظيم.