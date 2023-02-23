"تأخّر نَصْبُها".. "بوتين" يتوعَّد بنشر صواريخ نووية عابرة للقارات

توعَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنشر صواريخ سارمات النووية العابرة للقارّات.
وقال "بوتين"، في خطابٍ عبر فيديو قصير بمناسبة عطلة "المدافع عن الوطن": "إن روسيا ستولي اهتمامًا متزايدًا لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ باليستي عابر للقارات تأخَّر نشره كثيرًا، وصواريخ أسرع من الصوت، وغوّاصات نوويّة جديدة".
وأضاف: "إن روسيا ستنشر صواريخَ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات، هذا العام، وكان من المفترض نشْر تلك الصواريخ العام الماضي"؛ وفقًا لـ"تاس".
وأشار إلى أن روسيا ستواصل تجهيزَ قواتها المسلّحة بمعدّات متطوّرة؛ لضمان سيادتها.