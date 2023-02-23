"تأخّر نَصْبُها".. "بوتين" يتوعَّد بنشر صواريخ نووية عابرة للقارات

وقال "بوتين"، في خطابٍ عبر فيديو قصير بمناسبة عطلة "المدافع عن الوطن": "إن روسيا ستولي اهتمامًا متزايدًا لتعزيز قواتها النووية من خلال نشر صاروخ باليستي عابر للقارات تأخَّر نشره كثيرًا، وصواريخ أسرع من الصوت، وغوّاصات نوويّة جديدة".