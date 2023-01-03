دول "الناتو" تناقش زيادة إنفاقها الدفاعي أكثر من 2% من الدخل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم "الثلاثاء"، أن دول الحلف ستناقش إنفاقها الدفاعي المستهدف في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تدعو فيه بعض الدول إلى جعل مستوى اثنين في المئة المستهدف حاليًّا حدًّا أدنى للإنفاق.