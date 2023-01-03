العالم

دول "الناتو" تناقش زيادة إنفاقها الدفاعي أكثر من 2% من الدخل

تتوصل إلى اتفاق في موعد لا يتجاوز القمة المقبلة للتكتل في يوليو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم "الثلاثاء"، أن دول الحلف ستناقش إنفاقها الدفاعي المستهدف في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تدعو فيه بعض الدول إلى جعل مستوى اثنين في المئة المستهدف حاليًّا حدًّا أدنى للإنفاق.

وقال "ستولتنبرغ" في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "بعض الحلفاء يؤيّدون بشدة تحويل هدف اثنين في المئة من الدخل الحالي إلى حدّ أدنى، وسأترأس المفاوضات التي ستُعقد لمناقشة الأمر".

وأضاف: "سنلتقي وسنعقد اجتماعات وزارية، وسنجري محادثات في العواصم".

وأشار "ستولتنبرغ" إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق في موعد لا يتجاوز القمة الدورية المقبلة للحلف، التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو "تموز" المقبل.

الناتو
ينس ستولتنبرغ

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