الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم لأوكرانيا بـ 54 مليار دولار

أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم (الخميس) أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 توصلت إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 54 مليار دولا، بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من انعقاد قمة زعماء الكتلة، وعلى الرغم من تهديدات المجر باستخدام حق النقض ضد هذه الخطوة.