الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم لأوكرانيا بـ 54 مليار دولار

أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم (الخميس) أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 توصلت إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 54 مليار دولا، بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من انعقاد قمة زعماء الكتلة، وعلى الرغم من تهديدات المجر باستخدام حق النقض ضد هذه الخطوة.
وقال "ميشيل" في منشور على موقع "إكس": "لدينا اتفاق، الزعماء الـ 27 اتفقوا على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إن هذه الخطوة تؤمن تمويلاً ثابتاً وطويل الأجل ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا".
وجاء هذا الإعلان على الرغم من الاعتراضات القوية من المجر في ديسمبر (كانون الأول)، وفي الأيام التي سبقت قمة اليوم في بروكسل.