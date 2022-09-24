متذرعة باستهداف المعارضين.. إيران تقصف شمال العراق بالمدفعية

من جهته، قال الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون: "هذه العمليات ستستمر من أجل ضمان أمن قابل للاستمرار على الحدود، ومعاقبة المسلحين، وتحميل المسؤولين في حكومة إقليم كردستان المسؤولية بموجب اللوائح الدولية وواجباتهم القانونية".