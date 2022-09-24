متذرعة باستهداف المعارضين.. إيران تقصف شمال العراق بالمدفعية

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري شنَّ هجومًا بالمدفعية على قواعد لمسلحين إيرانيين معارضين في إقليم كردستان شمال العراق اليوم السبت، وذلك في انتهاك سافر لسيادة العراق.
وأضاف التلفزيون بأن الحرس الثوري استهدف "مقار للمسلحين المناوئين لإيران" في شمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية معارضة تتمركز هناك.
من جهته، قال الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون: "هذه العمليات ستستمر من أجل ضمان أمن قابل للاستمرار على الحدود، ومعاقبة المسلحين، وتحميل المسؤولين في حكومة إقليم كردستان المسؤولية بموجب اللوائح الدولية وواجباتهم القانونية".
وتتهم طهران معارضين إيرانيين أكرادًا مسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، ولاسيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم أكراد إيران الذين يصل عددهم إلى عشرة ملايين.