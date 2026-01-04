وزير الداخلية اليمني يحذر من تهريب الأسلحة خارج عدن ويؤكد المساءلة دون تهاون

حذّر وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، من أي محاولات لتهريب أو نقل الأسلحة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، القاضية بمنع إخراج أو تحريك أي نوع من الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة.
وجاء هذا التحذير في أعقاب تقارير إعلامية، أبرزها ما نشرته "العربية نت"، بشأن مزاعم عن قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بنقل أسلحة ثقيلة من عدن إلى محافظات مجاورة، من بينها الضالع، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن حول صحة تلك الأنباء.
وأوضح الوزير حيدان، في برقية موجهة إلى القيادات العسكرية والأمنية، أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لأمن البلاد واستقرارها، مؤكدًا أن الجهات المخالفة ستخضع للمساءلة القانونية بكل حزم ودون أي تهاون.
وأكد أن أي عمليات نقل أو تخزين أو توزيع للأسلحة خارج الأطر الرسمية تمثل تقويضًا لجهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام، داعيًا إلى حصر الأسلحة وتسليمها للمؤسسات الرسمية والجهات المخوّلة قانونًا.
كما دعا وزير الداخلية المواطنين في عدن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، حفاظًا على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.