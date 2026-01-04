وزير الداخلية اليمني يحذر من تهريب الأسلحة خارج عدن ويؤكد المساءلة دون تهاون

حذّر وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، من أي محاولات لتهريب أو نقل الأسلحة من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، القاضية بمنع إخراج أو تحريك أي نوع من الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة.