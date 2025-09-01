"قرار حاسم" .. "الجمعية الدولية لعلماء الإبادة": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

وأكد القرار، الممتد على ثلاث صفحات، أن أفعال إسرائيل في غزة تتطابق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة، ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين، بما فيهم الأطفال، والتجويع، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية والموارد الأساسية مثل المياه والوقود، إضافة إلى العنف والتهجير القسري، وتندرج هذه الاتهامات في سياق الحرب المستمرة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي وصفه القرار بأنه جريمة دولية.