"الرياح تهب باتجاهكم".. هذا ما حذّر منه "بوتين" عن النووي في خطاب التعبئة

وأضاف بوتين، في كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية في الجيش الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا: "الحديث لا يدور حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيه، الذي يهدد بكارثة نووية، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول الناتو، حول إمكانية وقبول استخدام سلاح الدمار الشامل ضد روسيا".