أول بيان من الحرس الثوري بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل. وقال الحرس الثوري في بيان، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجدداً إذا ردت على أي هجوم".
وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء رداً على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان".
وتابع أن "العملية الهجومية ضد إسرائيل مستمرة بدعم من الجيش ووزارة الدفاع" كما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة سيكون هناك رد مدمر".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن المرشد علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران أطلقت وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل. وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.