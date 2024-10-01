أول بيان من الحرس الثوري بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل. وقال الحرس الثوري في بيان، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجدداً إذا ردت على أي هجوم".