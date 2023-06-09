بين صور تُثبت ونفي.. أمريكا تشير لـ"مصنع مُسيَّرات" روسي يتهيأ بمدد إيراني

وعرضت الحكومة الأمريكية صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تم اختياره -بحسب معلوماتها- لإنشاء المصنع في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، على مسافة نحو 900 كيلومتر شرق موسكو. كما أوضح "كيربي" أن موسكو استخدمت مُسيَّرات إيرانية لمهاجمة كييف، مؤكدًا أن الشراكة العسكرية بين الروس والإيرانيين تبدو في ازدياد، وفق ما نفلت "العربية.نت".