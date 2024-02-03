للمرة الرابعة.. كوريا الشمالية تُطلق صواريخ كروز قُبالة الساحل الغربي

وكان كيم، قد كشف عن قائمة طويلة من الأسلحة المتقدمة التي تعمل عليها كوريا الشمالية ضمن خطة وضعها عام 2021 من بينها غوّاصات تعمل بالطاقة النووية وصواريخ يمكن إطلاقها من تحت الماء.