إسرائيل.. آلاف المصابين باضطرابات عقلية منذ 7 أكتوبر

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن عدد الجرحى والمصابين باضطرابات عقلية ونفسية بلغ أكثر من سبعة آلاف عسكري، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، عن عدد الجرحى والمصابين نفسيًّا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة في إسرائيل.
واستقبل جناح إعادة التأهيل "7209" جرحى منذ السابع من أكتوبر.
ووفق "سكاي نيوز عربية": أوضحت البيانات أن قرابة "30%" من الجرحى والمصابين الذين وصلوا جناح إعادة التأهيل، منهم "2111" جريحًا، تطوّرت لديهم ردود أفعال عقلية مختلفة.
وأما بالنسبة لنحو "60%" ممن أصيبوا بردّ فعل عقلي، و"1267" مصابًا، فإن التكيف العقلي هو القضية الرئيسية.
وذكرت البيانات أن قرابة "95%" من المجندين رجال تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في خدمة الاحتياط.