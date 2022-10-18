"العليمي": الحوثيون أحبطوا آمال اليمنيين في استمرار الهدنة وتوسيعها

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (الثلاثاء): "إن الميليشيات الحوثية أحبطت آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب".