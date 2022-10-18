"العليمي": الحوثيون أحبطوا آمال اليمنيين في استمرار الهدنة وتوسيعها

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (الثلاثاء): "إن الميليشيات الحوثية أحبطت آمال شعبنا في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات أهلنا المقهورين في المناطق الخاضعة لها بالقمع والنهب".
وأضاف "العليمي" عبر "تويتر": "سأعمل وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات، وسنظل على العهد الذي قطعناه لشعبنا في الداخل والخارج حتى تتحقق أهداف شعبنا وتطلعاته في كل مكان".
وجدد التعهد بالعمل على تحقيق حاجات اليمنيين إلى السلام، والحرية، والأمن، والعيش الكريم.