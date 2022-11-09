الصين مستعدة لتعويض الدول الأشد فقرًا عن أضرار التغير المناخي

وشدد "هوا" في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 27" في مصر، على أن الصين ليس عليها التزام بالإسهام في هذه الآلية، لكنها تتضامن مع الداعين إلى المزيد من العمل من جانب الدول الغنية في هذا الاتجاه، وفقًا لـ"فرانس برس".