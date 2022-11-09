الصين مستعدة لتعويض الدول الأشد فقرًا عن أضرار التغير المناخي

أعرب مبعوث الصين المعني بالمناخ شيه تشن هوا، اليوم (الأربعاء)، عن استعداد بلاده للإسهام في آلية لتعويض الدول الأشد فقرًا عن الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وشدد "هوا" في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 27" في مصر، على أن الصين ليس عليها التزام بالإسهام في هذه الآلية، لكنها تتضامن مع الداعين إلى المزيد من العمل من جانب الدول الغنية في هذا الاتجاه، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن الصين تدعم بقوة المطالب المقدمة من الدول النامية، خصوصًا الدول الأكثر ضعفًا، لتعويضها عن الخسائر والأضرار؛ لأن الصين دولة نامية أيضًا، وقد تضررنا كثيرًا من الظواهر الجوية المتطرفة.