ألمانيا تتهم "بوتين" بالسعي إلى زعزعة استقرارها

وكانت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان، قد نشرت الجمعة الماضي تسجيلاً صوتيًا مدته 38 دقيقة، ذكرت أنه "يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان يبحثون في 19 فبراير قصف شبه جزيرة القرم"، وفقًا لـ"فرانس برس".