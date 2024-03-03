ألمانيا تتهم "بوتين" بالسعي إلى زعزعة استقرارها
اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم (الأحد)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالسعي إلى زعزعة استقرار ألمانيا"، بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال "بيستوريوس" لصحافيين في برلين: "إن الأمر يتعلق ببساطة باستخدام هذا التسجيل لزعزعة الاستقرار في ألمانيا".
وأضاف "من الواضح أن ثمة مسعى لتقويض وحدتنا، وزرع الانقسام السياسي داخليًا، وآمل بصدق ألا ينجح بوتين بذلك وأن نبقى متّحدين".
وكانت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان، قد نشرت الجمعة الماضي تسجيلاً صوتيًا مدته 38 دقيقة، ذكرت أنه "يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان يبحثون في 19 فبراير قصف شبه جزيرة القرم"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز "توروس" وتأثيرها المحتمل.