الولايات المتحدة تضبط شبكة تُوَفر تقنيات عسكرية للجيش الروسي

ومن بين المتهمين في نيويورك 5 من الرعايا الروس.. وأُلقِيَ القبض على اثنين، وهناك اثنان آخران وسطاء نفط لفنزويلا؛ وقد أُلقِيَ القبض على المتهمين الأربعة في قضية كونيتيكت؛ 3 من لاتفيا وأوكراني واحد، ويقبعون قيد الاحتجاز منذ أشهر بناء على طلب السلطات الأمريكية.