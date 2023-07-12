الرئيس الفلسطيني يزور جنين بعد عدوان إسرائيل عليها.. ويعد بإعادة بناء المخيم

وزار "عباس" "87 عامًا"، المقبرة التي أقيمت فيها جنازة شهداء العملية الإسرائيلية، عند مدخل مخيم جنين للاجئين، وبينما أحاط به حرسه الرئاسي الخاص، خاطب عباس الحشود على أطراف المخيم؛ حيث يشهد حطام الشوارع والمباني المحترقة على أكبر عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة منذ 20 عامًا؛ وفقًا لـ"رويترز".