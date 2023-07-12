الرئيس الفلسطيني يزور جنين بعد عدوان إسرائيل عليها.. ويعد بإعادة بناء المخيم

زار الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس، مدينةَ جنين بالضفة الغربية، اليوم "الأربعاء"، بعد أيام من إبعاد ثلاثة من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية من جنازة، وسط غضب الحشود المشاركة من رد فعل السلطة على هجوم إسرائيلي قبل أيام.
وزار "عباس" "87 عامًا"، المقبرة التي أقيمت فيها جنازة شهداء العملية الإسرائيلية، عند مدخل مخيم جنين للاجئين، وبينما أحاط به حرسه الرئاسي الخاص، خاطب عباس الحشود على أطراف المخيم؛ حيث يشهد حطام الشوارع والمباني المحترقة على أكبر عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة منذ 20 عامًا؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال "عباس": "إن مخيم جنين البطل الذي صمد في وجه العدوان، والذي قدم التضحيات والشهداء والجرحى وكل ما لديه في سبيل الوطن، هذا هو مخيم جنين، ولا ننسى نابلس جبل النار ومخيماتها، ولا ننسى القدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني".
وأكد للحشود أن المخيم سيُعاد بناؤه.