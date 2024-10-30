حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 43163 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 102 فلسطيني وإصابة 287 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كل مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.