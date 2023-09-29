دماء وإبادة.. صفحات تاريخية من عداء أرمينيا وأذربيجان.. استبداد وثورة وزوجة رئيس!

يشار إلى أن أرمينيا، البلد المسيحي عرفت منذ القرن الرابع، تاريخاً مضطرباً منذ استقلالها في العام 1991، فقد شهدت هذه الدولة الفقيرة وغير الساحلية نصيبها من الثورات والقمع المميت، بالإضافة إلى انتخابات متنازع عليها بشدّة، بسبب نزعات المحسوبية والاستبداد لدى مختلف قادتها، وفي ربيع 2018، أدّت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة، فنفذ هذا الأخير إصلاحات أشيد بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد.