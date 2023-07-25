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واشنطن: مقاتلة روسية أصابت "مسيرة" أمريكية بقذيفة في سوريا
ألحقت أضرارًا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة
أعلن سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية أثناء تحليقها على نحو خطير بالقرب منها في سماء سوريا، الأحد الماضي.
وقال السلاح في بيان: "أصاب مقذوف ناري روسي الطائرةَ المسيرة الأمريكية إم.كيو-9؛ مما ألحق أضرارًا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "لحسن الحظ، تمكّن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها".