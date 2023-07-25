واشنطن: مقاتلة روسية أصابت "مسيرة" أمريكية بقذيفة في سوريا

أعلن سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية أثناء تحليقها على نحو خطير بالقرب منها في سماء سوريا، الأحد الماضي.