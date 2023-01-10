الأمم المتحدة: إيران تستخدم إعدامات المتظاهرين في تخويف شعبها

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء): "إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحًا لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة".
وحذر "تورك" من أن استخدام إجراءات جنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة، وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفت إلى أن إعدامات المتظاهرين خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران متظاهرَيْن شنقًا السبت الماضي؛ لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد، وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين.