الأمم المتحدة: إيران تستخدم إعدامات المتظاهرين في تخويف شعبها

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الثلاثاء): "إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحًا لمعاقبة أفراد يشاركون في الاحتجاجات لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على أي معارضة".