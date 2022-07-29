هجمات صاروخية وبرلمان محاصر.. الملالي يطلقون أذنابهم مجددًا بالعراق!

وقال "بارزاني" لمركز الأبحاث تشاتام هاوس ومقره لندن في أبريل: إن الاتحاد الكونفدرالي يمكن أن يكون حلًّا لجميع العراقيين، وتعتبر تصريحاته خروجًا واضحًا عن القبول بالنموذج المركزي الذي ظلت واشنطن حتى وقت قريب مستثمرة فيه، منذ أن أطاح الجيش الأمريكي بصدام حسين قبل ما يقرب من 20 عامًا.