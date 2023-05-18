"قصف واشتباكات لا يتوقفان".. احتدام المواجهات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في الخرطوم

شنّ الجيش السوداني، اليوم (الخميس)، ضربات جوية مكثفة استهدفت قوات الدعم السريع في جنوب العاصمة الخرطوم، تزامناً مع اندلاع اشتباكات بالقرب من معسكر للجيش.
وأفاد شهود عيان بسماع دوي الضربات الجوية، التي شنّها الجيش على قوات الدعم السريع في عدة أحياء سكنية في جنوب الخرطوم، بما في ذلك بالقرب من معسكر طيبة، بينما كانت قوة احتياطية تابعة للشرطة متحالفة مع الجيش تقاتل قوات الدعم السريع على الأرض، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، قال صلاح الدين عثمان (35 عامًا)، وهو من سكان الخرطوم: "إن القصف والاشتباكات لا تتوقف ولا مجال حتى للهرب من المنازل، وانتهى كل ما نملك من نقود، ولم تُصرف المرتبات الشهرية".
وأضاف "عثمان: "نخاف حتى لو تركنا منازلنا تأتي عصابات لتنهب كل ما في البيت، نحن نعيش كابوس الخوف والفقر ولا توجد كهرباء ولا حكومة تهتم بنا".