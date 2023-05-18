"قصف واشتباكات لا يتوقفان".. احتدام المواجهات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في الخرطوم

من جهته، قال صلاح الدين عثمان (35 عامًا)، وهو من سكان الخرطوم: "إن القصف والاشتباكات لا تتوقف ولا مجال حتى للهرب من المنازل، وانتهى كل ما نملك من نقود، ولم تُصرف المرتبات الشهرية".