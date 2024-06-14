"حكومتكم تريد الأسرى في توابيت".. "حماس": "إسرائيل" قتلت محتجزَيْن بقصف على رفح

وفي أعقاب العملية الإسرائيلية لتحرير الأسرى الأربعة، التي نجم عنها مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 400، قالت الأمم المتحدة إن مقتل عدد كبير من المدنيين خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح 4 محتجزين، وكذلك احتجاز "حماس" لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.