الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيرانيّ احتجاجًا على قصف كردستان

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم السفير الإيرانيّ لدى العراق محمد كاظم آل صادق جرّاء عمليات القصف المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مُدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن رئيس دائرة الدول المجاورة إحسان العواديّ، سلّم السفير الإيراني لدى العراق مذكّرة احتجاجٍ شديدة اللهجة، تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمة والتي مثلت استمراراً لاعتداءات القوات الإيرانية على سيادة العراق وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـاً جديـداً لا يمكن السكوت عنـه، تمثـل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيَّة.
وأكدت رفضها لتلك الأعمال وما نجم عنها من ترويع وإرهاب المواطنين الآمنين، مطالبة باحترام سيادة العراق والالتزام بالتعهدات الإيرانية المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في معالجة التحديات الأمنيَّة، محذرة من تداعيات ذلك على السلم المجتمعي لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين.