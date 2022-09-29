الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيرانيّ احتجاجًا على قصف كردستان

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، إن رئيس دائرة الدول المجاورة إحسان العواديّ، سلّم السفير الإيراني لدى العراق مذكّرة احتجاجٍ شديدة اللهجة، تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمة والتي مثلت استمراراً لاعتداءات القوات الإيرانية على سيادة العراق وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـاً جديـداً لا يمكن السكوت عنـه، تمثـل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيَّة.