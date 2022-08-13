"الإرياني": اعترافات الخلية الحوثية تؤكد استمرار إيران بتزويد المليشيا بالأسلحة

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن اعتراف الخلية الحوثية التي تم ضبطها من قِبَل القوات المشتركة في الساحل الغربي، بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري؛ يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالأسلحة؛ وذلك في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.