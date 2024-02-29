"لا يزال يعاني من مشكلات بسيطة".. ما نتائج الفحص الطبي السنوي لـ"بايدن"؟

وأفاد الطبيب بأن "بايدن" لا يزال يعاني مجموعة من المشكلات البسيطة، بينها سيره بشكل ثابت بسبب تآكل في عموده الفقري ومشكلة بسيطة في صمام القلب لم يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي، لكن الفحص "المطمئن" و"المفصل إلى حد كبير" لم يجد أي علامة على وجود مشاكل عصبية بما في ذلك مرض باركنسون أو جلطة دماغية.