"لا يزال يعاني من مشكلات بسيطة".. ما نتائج الفحص الطبي السنوي لـ"بايدن"؟

وسط القلق الذي ينتاب الناخبين الأمريكيين حيال صحة الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، لاسيما بعد تكرار زلاته وهفواته وسعاله ومشيته البطيئة، كشف الفحص الطبي السنوي، الذي أجراه "بايدن" أمس عن كونه "مؤهلاً" للقيام بمهام الرئاسة، وبأنه لا توجد أي مؤشرات جديدة تثير القلق حول صحته، فيما يستعد لانتخابات رئاسية يعتبر فيها سنه المتقدم قضية جوهرية.
وأوضح كيفن أوكونور طبيب "بايدن" في ملخص عن تقريره بأن الرئيس يظل "مؤهلاً للقيام بمهام الرئاسة بنجاح وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو تسهيلات، وأن الفحص الطبي لهذا العام لم يحدد أي مخاوف جديدة".
وأضاف "أوكونور" في تقريره أن المشكلة الوحيدة الجديدة هذا العام هي استعانة "بايدن" بآلة لتقليل اضطرابات النوم، إلى جانب إجراء طارئ للأسنان.
وأفاد الطبيب بأن "بايدن" لا يزال يعاني مجموعة من المشكلات البسيطة، بينها سيره بشكل ثابت بسبب تآكل في عموده الفقري ومشكلة بسيطة في صمام القلب لم يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي، لكن الفحص "المطمئن" و"المفصل إلى حد كبير" لم يجد أي علامة على وجود مشاكل عصبية بما في ذلك مرض باركنسون أو جلطة دماغية.
وعقب الفحص، قال "بايدن" ممازحاً: "إن الأطباء يرون أنه يبدو أصغر من سنه بكثير"، مضيفاً: "كل شيء جيد"، فيما ينصب الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان "بايدن" الذي من المتوقع أن يواجه دونالد ترامب (77 عامًا) في انتخابات نوفمبر، قد توجه على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالبًا ما يقصده الرؤساء الأمريكيون، وغادر بعد ساعتين ونصف تقريبًا في موكب سياراته.