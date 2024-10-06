"الجيش الإسرائيلي" يعلن: دمرنا شبكة أنفاق لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تدمير شبكة أنفاق لحزب الله جنوبي لبنان. ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر منصة "إكس"، فيديو للعثور على مواقع إطلاق، وفتحات أنفاق، ومبانٍ عسكرية، ووسائل قتالية في جنوب لبنان، بحسب زعمه.
كما قال: "على مدار الـ24 ساعة الأخيرة عثرت قوات تابعة للواء غولاني على فتحات أنفاق، ومستودعات وسائل قتالية، وحُفر لتخزين أنواع الذخيرة، ومناطق استعدادات تابعة لمخربي منظمة حزب الله".
وبيَّن أن القوات الإسرائيلية أغارت على 150 هدفًا عسكريًّا تابعًا لمنظمة حزب الله على مدار الـ24 ساعة الأخيرة. ومن بين الأهداف تمت مهاجمة مواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومجموعات مخربين، ومقار قيادة إرهابية، وبنى تحتية تحت أرضية، ومستودعات وسائل قتالية تابعة لحزب الله.
وأوضح في منشور آخر أن القوات الإسرائيلية قضت على مجموعات مضادات الدروع التابعة لقوة الرضوان في جنوب لبنان، وأنه على مدار الأيام الأخيرة عثرت القوات على مقر قيادة قتالي تابع لحزب الله، ودمرته، وهو الذي تم منه تدبير وتنفيذ مخططات عديدة لإطلاق القذائف باتجاه البلدات المتاخمة للسياج خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد أنه تم العثور على مخازن احتوت على وسائل قتالية في منطقة المجمع. وقال: في إحدى عمليات المداهمة رصدت القوات كمينًا نُصب لقواتنا، تضمن وسائل قتالية داخل سيارة تابعة لعناصر حزب الله. وبناء على توجيه استخباراتي تم العثور على حفرة مفخخة بمواد متفجرة، نُصبت من أجل استهداف قواتنا.