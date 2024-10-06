"الجيش الإسرائيلي" يعلن: دمرنا شبكة أنفاق لحزب الله جنوبي لبنان

وأكد أنه تم العثور على مخازن احتوت على وسائل قتالية في منطقة المجمع. وقال: في إحدى عمليات المداهمة رصدت القوات كمينًا نُصب لقواتنا، تضمن وسائل قتالية داخل سيارة تابعة لعناصر حزب الله. وبناء على توجيه استخباراتي تم العثور على حفرة مفخخة بمواد متفجرة، نُصبت من أجل استهداف قواتنا.