اشتباكات عنيفة وغضب واسع بعدة مدن فرنسية بعد اعتماد قانون إصلاح التقاعد

وأشارت رئيسة مجلس النواب يائيل براون بيفيه، إلى أن مجلس النواب رفض اقتراحًا تم تقديمه، بعد أن نجحت الحكومة من حجب الثقة عنها تقدم به عدد من الأحزاب، وبفارق 9 أصوات فقط.