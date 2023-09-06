الاتحاد الأوروبي يشترط على تركيا إحراز إصلاحات ديمقراطية لاستئناف مفاوضات الانضمام إليه

وأعرب "فارهيلي" للصحافيين عن أمله في التوصّل إلى شيء ملموس وإيجابي يمكن لقادة التكتل الأوروبي مناقشته في قمة مجلس أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) حول الجوانب التي يمكن للطرفين إيجاد أرضية مشتركة فيها، وفقاً لـ"فرانس برس".