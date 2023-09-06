الاتحاد الأوروبي يشترط على تركيا إحراز إصلاحات ديمقراطية لاستئناف مفاوضات الانضمام إليه

أعلن مفوض الجوار والتوسّع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، خلال زيارة إلى أنقرة اليوم (الأربعاء) أنه يتعيّن على تركيا إحراز تقدّم على صعيد الديموقراطية من أجل استئناف مفاوضات انضمامها إلى التكتل.
وأعرب "فارهيلي" للصحافيين عن أمله في التوصّل إلى شيء ملموس وإيجابي يمكن لقادة التكتل الأوروبي مناقشته في قمة مجلس أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) حول الجوانب التي يمكن للطرفين إيجاد أرضية مشتركة فيها، وفقاً لـ"فرانس برس".
واعتبر أنّ لهذه الشراكة إمكانات هائلة، لكنّه بين أن مفاوضات الانضمام متوقفة حالياً، ولاستئنافها، هناك معايير واضحة للغاية يجب تحديدها: الديموقراطية وسيادة القانون.
وحصلت أنقرة على تعهّد من بروكسل بإحياء المفاوضات المتوقفة بشأن عضويتها مقابل وقف عرقلتها لسعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وبعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار)، جعل رجب طيب أردوغان من إصلاح العلاقات المقطوعة مع الحلفاء الغربيين إحدى أولويات فترته الرئاسية الجديدة.