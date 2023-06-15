احتكاك جوي وسيناريوهات.. أين تذهب مناورة "الناتو" الأخطر بأوروبا وروسيا؟!

وبين أن حجم مناورات "إير ديفندر" ونطاقها يمكن اعتباره في حد ذاته رسالة لموسكو، مفادها أن الحلف متماسك ويستطيع حشد قوات جوية كبيرة في وقت قصير، مؤكدًا أن نطاق هذه المناورات له دلالة حيث يشمل 3 مناطق جوية رئيسية، الأولى تشمل شمال غرب ألمانيا وهولندا والدنمارك، والثانية تشمل شرق ألمانيا وصولًا إلى حدود بولندا وجمهورية التشيك، والثانية تشمل جنوب غرب ألمانيا ولوكسمبورغ، وهو ما يعني أن أجزاء مهمة من أجواء بحر الشمال وبحر البلطيق سوف يتم تضمينها في هذه المناورات.