تصاعد القتال في باخموت.. ومحاولة روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، اليوم (السبت)، أن القتال في مدينة باخموت الأوكرانية تَصاعد، مع محاولة أخرى من قِبَل القوات الروسية لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، التي ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال الأشهر الستة الماضية.
وأظهرت اللقطات التي التقطتها "الأسوشييتد برس"، أن المقاتلين الأوكرانيين أطلقوا قذائف هاوتزر القوية في اتجاه المواقع الروسية على خط المواجهة.
وأصاب القصف والضربات الصاروخية الروسية مدينة كوستيانتينيفكا المجاورة لباخموت الخاضعة للسيطرة الأوكرانية؛ مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وإصابة المدنيين.