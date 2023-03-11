تصاعد القتال في باخموت.. ومحاولة روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، اليوم (السبت)، أن القتال في مدينة باخموت الأوكرانية تَصاعد، مع محاولة أخرى من قِبَل القوات الروسية لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية، التي ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال الأشهر الستة الماضية.