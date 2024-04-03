هيئة الأسرى الفلسطينية توثق اعتقال قوات الاحتلال لـ 7990 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي

وأشارت الهيئة الفلسطينية في تقرير لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 اليوم, في الضفة الغربية، بينهم صحفية ووالدة شهيد، وتركزت الاعتقالات في القدس ورام الله، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تخريب واسعة لممتلكات الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ترفض الإفصاح عن من اعتقلتهم خلال عدوانه المستمر على غزة، وكان آخرهم اعتقال المئات من الكوادر الطبية والمرضى والجرحى والنازحين داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.