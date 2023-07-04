إصابة 11 إسرائيليًّا في إطلاق نار بالخليل وعملية دهس وطعن في تل أبيب

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أمس الثلاثاء بإصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وتفصيلاً، وقعت عملية إطلاق النار في الخليل تزامنًا مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى كبرى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.
وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مُسيَّرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.
وفي غضون ذلك، وقع هجوم دهس وطعن في تل أبيب، أُصيب فيه ثمانية أشخاص.
وقالت حركة حماس إن المهاجم عبدالوهاب خلايلة، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي قُتل بالرصاص في مكان الحادث، عضو بها، مضيفة في بيان: "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".