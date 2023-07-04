إصابة 11 إسرائيليًّا في إطلاق نار بالخليل وعملية دهس وطعن في تل أبيب

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبدالوهاب خلايلة، البالغ من العمر 23 عامًا، الذي قُتل بالرصاص في مكان الحادث، عضو بها، مضيفة في بيان: "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".