الرئيس الأوكراني يعلن عن تعيين وزير جديد للدفاع قبل "الهجوم الروسي الكبير"

ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المعارك في عددٍ من المناطق الأوكرانية، إذ كشفت مجموعة فاغنر الروسية، الأحد، أن قواتها تخوض معارك ضد القوات الأوكرانية في شمالي مدينة باخموت.