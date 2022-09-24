رغم مقتل 35 متظاهرًا.. "رئيسي" يطالب بسحق الاحتجاجات

وقُتل 35 شخصًا في المظاهرات التي استمرت أسبوعًا؛ وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني، مع انتشار الاحتجاج في معظم مقاطعات البلاد البالغ عددها 31 مقاطعة.