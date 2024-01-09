"ترامب" يحذر: ستعم البلاد الفوضى.. والملاحقات القضائية بحقي سياسية

حذر دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات بحقه بوصفه رئيساً سابقاً والمرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.
وتفصيلاً، صرح "ترامب" للصحفيين "أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، التابعة للرئيس الديمقراطي جو بايدن".
وأشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، وأكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفاً: "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جداً"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وفي حضور دونالد ترامب للمرة الأولى منذ أشهر، عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكوكهم العميقة في أن الرئيس الأمريكي السابق محصن من الملاحقة القضائية.
وعاد ترامب، الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه، حيث تساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضاً عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.
وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مراراً على محامي ترامب للدفاع عن الادعاءات بأن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.
وقالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الأب: "أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".