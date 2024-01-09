"ترامب" يحذر: ستعم البلاد الفوضى.. والملاحقات القضائية بحقي سياسية

وعاد ترامب، الثلاثاء، إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن للاستئناف على التهم الموجهة إليه، حيث تساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضاً عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.