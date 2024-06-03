مقتل مستشار عسكري إيراني في هجوم إسرائيلي على مدينة حلب السورية

لقي مستشار عسكري إيراني مصرعه في سوريا ليل الأحد/ الاثنين من جراء هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة حلب، التي تبعد 360 كلم عن العاصمة دمشق، حسبما أعلنت قناة "إس إن إن" الإيرانية.