مقتل مستشار عسكري إيراني في هجوم إسرائيلي على مدينة حلب السورية

لقي مستشار عسكري إيراني مصرعه في سوريا ليل الأحد/ الاثنين من جراء هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة حلب، التي تبعد 360 كلم عن العاصمة دمشق، حسبما أعلنت قناة "إس إن إن" الإيرانية.
وفي التفاصيل، أوضحت القناة الإيرانية أن القتيل هو سعيد أبيار، أحد عسكريي الحرس الثوري من وحدات النخبة للقوات المسلحة، الموجودين في سوريا كمستشارين عسكريين.
وقُتل 17 عنصرًا من مجموعات مسلحة من جراء قصف إسرائيلي، استهدف فجر الاثنين معملاً في شمال سوريا، وفق حصيلة جديدة، أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 17 قتيلاً مسلحًا من جنسيات سورية وغير سورية"، وفقًا لـ"العربية نت".
وكانت حصيلة أولية للمرصد قد أفادت بمقتل 12 شخصًا على الأقل من جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة.
وأفادت وزارة الدفاع السورية بـ"شن إسرائيل عدوانًا جويًّا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا بعض المواقع في محيط حلب" بعد منتصف ليل الأحد/ الاثنين.
وأدى القصف -وفق المصدر ذاته- إلى مقتل عدد من الأشخاص، ووقوع بعض الخسائر المادية، من دون تفاصيل آخر.
ومنذ مطلع عام 2024 استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية، و12 برية. وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفًا بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقار ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري.
وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين، إضافة لإصابة 69 آخرين بجراح متفاوتة.