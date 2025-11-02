"الأونروا": تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عامًا، وفق تقرير نشر على موقعها الرسمي اليوم الأحد.