الأمم المتحدة تدين استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة غير القانونية بالضفة الغربية

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن العمليات الإسرائيلية في مخيم جنين أدت إلى قتل 12 فلسطينيًّا، وتدمير كبير للبنية التحتية، وترك العائلات دون ماء وطعام، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الشباب الفلسطينيين وتعرضهم لسوء المعاملة.