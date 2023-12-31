الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه هدفًا جويًّا قادمًا من سوريا

وأعلنت فصائل مسلحة، تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها هاجمت "هدفًا عسكريًّا في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة".

بالتزامن، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه رصد إطلاق مقذوفين من لبنان باتجاه إسرائيل، وإن مدفعيته ضربت مصادر النيران، وفقًا لـ"العربية نت".