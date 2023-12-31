الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه هدفًا جويًّا قادمًا من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفًا جويًّا قادمًا من سوريا باتجاه إسرائيل.
وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن ذلك جاء بعد انطلاق صفارات الإنذار من "تسلل طيران معادٍ إلى شمال إسرائيل".
وأعلنت فصائل مسلحة، تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها هاجمت "هدفًا عسكريًّا في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة".
بالتزامن، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه رصد إطلاق مقذوفين من لبنان باتجاه إسرائيل، وإن مدفعيته ضربت مصادر النيران، وفقًا لـ"العربية نت".
يأتي ذلك بينما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن صفارات الإنذار دوت في المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة تزامنًا مع قصف إسرائيلي متقطع على أطراف الجبين وطير حرفا بجنوب البلاد.
وأشارت الوكالة إلى سقوط قذيفة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل، وأخرى في محلة عقبة مارون، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع حانيتا الإسرائيلي، وحققوا "إصابة مباشرة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة أن صاروخين أُطلقا من سوريا باتجاه إسرائيل، مضيفًا بأن قواته ردت على مصادر النيران.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها بأن مجموعات موالية لحزب الله اللبناني أطلقت صاروخين من الأراضي السورية تجاه الجولان.