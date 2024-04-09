الأمم المتحدة: "إسرائيل" تُعطِل توزيع المواد الغذائية في غزة أكثر من المساعدات الأخرى

ولفت أن ذلك يعني أن القوافل الغذائية المتوقع توجهها خصوصاً إلى الشمال، حيث يعاني 70% من السكان ظروفاً شبيهة بالمجاعة، من المرجح أن يتم رفضها ثلاث مرات أكثر من القوافل الإنسانية الأخرى.