الأمم المتحدة: "إسرائيل" تُعطِل توزيع المواد الغذائية في غزة أكثر من المساعدات الأخرى

اتهمت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) "إسرائيل" بتعطيل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة، حيث تلوح المجاعة في الأفق، أكثر من المساعدات الإنسانية الأخرى.
وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس ليركه، في جنيف أن عمليات توصيل المواد الغذائية التي تنسقها الأمم المتحدة هي أكثر عرضة للعرقلة أو منع الوصول من أي مهمة إنسانية أخرى، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفت أن ذلك يعني أن القوافل الغذائية المتوقع توجهها خصوصاً إلى الشمال، حيث يعاني 70% من السكان ظروفاً شبيهة بالمجاعة، من المرجح أن يتم رفضها ثلاث مرات أكثر من القوافل الإنسانية الأخرى.
وتتعرض "إسرائيل" لضغوط دولية متزايدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المدمر والمهدد بالمجاعة بعد ستة أشهر من بدء الحرب في السابع من أكتوبر.