لم يعترف بالهزيمة.. "أوغلو": تركيا شهدت أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات

طالب المرشح الرئاسي التركي، كليتشدار أوغلو، أنصاره اليوم الأحد بمواصلة "النضال من أجل الديمقراطية"، وذلك بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه برئاسة تركيا بعد جولة انتخابات الإعادة، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال كليتشدار أوغلو في كلمته أمام أنصاره إن "هذه الانتخابات أظهرت رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية"، دون أن يعترف رسميًّا بالهزيمة.
وجاءت كلمة أوغلو قبيل إعلان هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد فوز أردوغان رسميًّا بولاية رئاسية ثالثة، فيما أبدى أوغلو حزنه "في مواجهة الصعوبات التي تنتظر تركيا".
وأكد أن "الانتخابات الأخيرة كانت أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات، وأن المرشح الآخر استفاد من إمكانات الدولة كافة".
ومن جانبه، أعلن أردوغان اليوم الأحد فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن "من يخدم الشعب لا يُهزم أبدًا".
وقال أردوغان مخاطبًا حشودًا من أنصاره أمام منزله في إسطنبول: "أشكر الذين نقلوا إلينا مرة أخرى مسؤولية حكم تركيا".
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن أردوغان حصل على 52.09% من الأصوات، مقابل 47.91% لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، بعد فرز أكثر من 98.6% من صناديق الاقتراع.