يقتاتون أوراق الشجر.. قصص مأساوية لأهالي غزة من "مدينة الخيام".. جوع وعراء!

النازح محمد غنام كان أيضًا يكافح من أجل إيجاد مكان يضع فيه خيمة بدائية صنعها من قطع قماش بالية، حيث ذهب إلى أبعد نقطة في المدينة في محاولة لإيجاد مكان يضع فيه خيمة تؤوي أطفاله، وقال لوكالة أنباء العالم العربي: "لم يبق مكان تضيف فيه خيمة جديدة في رفح، أصبحت مدينة الخيام بكل معنى الكلمة".