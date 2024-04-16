واشنطن تقيّد تحركات وزير خارجية إيران ومرافقيه أثناء وجودهم في نيويورك

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن سفر "عبد اللهيان" والوفد الإيراني يقتصر على سبع بنايات من الشمال إلى الجنوب وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم لدى الأمم المتحدة، بحسب شبكة "سي إن إن".