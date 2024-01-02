بعد اتفاق مثير جمع إثيوبيا و"صوماليلاند".. مقديشو تستدعي سفيرها في أديس أبابا

استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا، بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال على استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، فيما تعهدت مقديشو بالدفاع عن أراضيها "بشتى السبل".