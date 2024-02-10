هجمات صاروخية على القواعد الأمريكية بـ"دير الزور السورية"

وتابع: "يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز قبل قليل؛ إذ هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مُسيَّرة، والثاني برشقة من الصواريخ".