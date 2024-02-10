هجمات صاروخية على القواعد الأمريكية بـ"دير الزور السورية"

قال المرصد السوري اليوم السبت إن مجموعات مدعومة من إيران هاجمت برشقة من الصواريخ القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي، وهي أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.
وأضاف: "استهدفت الميليشيات قاعدة حقل العمر 3 مرات خلال ساعة".
ولفت إلى أن "المضادات الأرضية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، ودون ورود معلومات عن خسائر بشرية".
وتابع: "يأتي الاستهداف الجديد بعد الهجوم على قاعدة معمل كونيكو للغاز قبل قليل؛ إذ هاجمت المجموعات المدعومة من إيران على دفعتين القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز، الأول بطائرة مُسيَّرة، والثاني برشقة من الصواريخ".
وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران - بحسب سكاي نيوز عربية- هجماتها على أماكن وجود القوات الأمريكية في الفترة الأخيرة؛ ما استوجب ردًّا أمريكيًّا، طال مناطق تجمُّع لتلك الجماعات في العراق وسوريا.