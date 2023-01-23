لبنان يطالب الأمم المتحدة بتوضيح أسباب تعليق حقه في التصويت

وذكر "بوحبيب" أن بعثة لبنان في نيويورك أُبلغت سابقًا من مكتب المساهمات بالأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وهو ما يعني احتفاظ البلاد بحقها في التصويت حتى نهاية يناير 2023، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية اللبنانية.