لبنان يطالب الأمم المتحدة بتوضيح أسباب تعليق حقه في التصويت

طالب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، لدى لقائه اليوم (الاثنين) المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، بتوضيح أسباب تعليق حق لبنان في التصويت بالمنظمة الدولية.
وذكر "بوحبيب" أن بعثة لبنان في نيويورك أُبلغت سابقًا من مكتب المساهمات بالأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وهو ما يعني احتفاظ البلاد بحقها في التصويت حتى نهاية يناير 2023، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية اللبنانية.
ودعا المنسقة إلى إعلان توضيحات عن سبب التغيير الذي حصل، وتعليق حق لبنان بالتصويت قبل انتهاء المدة المشار إليها.