أطلقت حملة لتجنيد الجواسيس.. المخابرات البريطانية: "بوتين" قضم من أوكرانيا أكثر مما يستطيع مضغه لكنه لن ينتصر

وأكد مور أن التقدم الروسي في ساحة المعركة ظل محدوداً ومكلفاً للغاية، حيث فشلت موسكو في تحقيق هدفها الأولي بالسيطرة السريعة على أوكرانيا، وأشار إلى أن الغزو تسبب في خسائر بشرية تجاوزت المليون، بما في ذلك ربع مليون من الجنود "ضعيفي التدريب" من أفقر مناطق روسيا، الذين وصفهم بأنهم "أُلقوا في مطحنة اللحم". هذه التكاليف الباهظة، وبحسب مور، تكشف هشاشة الاستراتيجية الروسية، وتعكس فشل بوتين في فرض روايته عن "نصر حتمي"، وهي رواية وصفها بالكاذبة، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.